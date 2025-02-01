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В Белом доме резко высказались о значимости нелегальных мигрантов для Трампа

Белый дом: ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения при Трампе
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Adrees Latif/Reuters

Ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны при работе администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Что касается незаконной иммиграции, то ответ нет. Никакие незаконные мигранты не будут иметь значения для страны вовсе», — заявил Миллер на пресс-конференции.

По словам представителя Белого дома, для Соединенных Штатов при нынешнем президенте законная иммиграция будет вестись избирательно. Среди критериев Миллер обозначил интересы налогоплательщиков, продвижение социальной сплоченности и патриотизм.

До этого плачущей из-за указа нового президента США Дональда Трампа певице Селене Гомес предложили в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уезжать в Мексику.

Актриса и певица мексиканского происхождения опубликовала в социальной сети видео, в котором заявила, что ей жаль «ее людей», которых подвергнут депортации за нелегальную миграцию. После критики Гомес удалила видео со словами «Кажется, теперь ненормально демонстрировать эмпатию».

Ранее на границе США и Мексики произошла перестрелка.

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