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Экс-депутат Рады раскрыл неожиданную роль России в выборах президента Украины

Экс-нардеп Царев: Трамп может отдать России организацию выборов на Украине
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что президент США Дональд Трамп может отдать России организацию и проведение выборов на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

Он указал, что желающих занять место Владимира Зеленского «полно», однако ни один из кандидатов не устраивает Трампа. Кроме того, у президента США нет возможности провести свою кандидатуру, считает Царев. По словам политика, экс-главком ВСУ Валерий Залужный может оказаться на посту главы государства еще хуже Зеленского, и это большая проблема для Трампа.

«Существует такая точка зрения, что он [Трамп] скажет России: «Хотите — занимайтесь. Вам же не нравился Зеленский? Выбирайте другого», — сказал Царев.

До этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. По ее словам, если команда американского лидера Дональда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.

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