Жители Киева провели митинг с призывом обеспечить процесс демобилизации военных

Жители Киева устроили митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих у зданий генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Верховной рады. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Отмечается, что родные и друзья военнослужащих требовали от украинских властей установить четкие сроки службы в армии. Около 50 человек собрались днем 8 января у здания генштаба ВСУ, а затем отправились к украинскому парламенту.

Граждане демонстрировали плакаты с надписями: «Надеюсь, хоть в 2025 вы вспомните, что рабство отменили в 1865», «Почему у воинов вместо прав лишь обязанности?»

Один из участников пикета заявил телеканалу, что бойцы физически истощены, они морально «не вытягивают», поэтому происходит большое самовольное оставление воинских частей.

По данным «Общественного», к участникам митинга вышел главный специалист управления социальной работы генштаба ВСУ Станислав Бойчук и заявил, что закон о демобилизации пока приниматься не будет, поскольку на фронте не хватает людей.

Украинцы возле здания Рады в знак протеста перекрыли дорогу в правительственном квартале, которая ведет к зданию парламента и выкрикивали: «Где обещанный закон?! Армия — не рабство!»

Ранее в Раде оценили возможность демобилизации в ВСУ.