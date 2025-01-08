Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Киева провели митинг с призывом обеспечить процесс демобилизации военных

У здания генштаба ВСУ прошел митинг с призывом установить сроки военной службы
close
Александр Максименко/РИА «Новости»

Жители Киева устроили митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих у зданий генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Верховной рады. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Отмечается, что родные и друзья военнослужащих требовали от украинских властей установить четкие сроки службы в армии. Около 50 человек собрались днем 8 января у здания генштаба ВСУ, а затем отправились к украинскому парламенту.

Граждане демонстрировали плакаты с надписями: «Надеюсь, хоть в 2025 вы вспомните, что рабство отменили в 1865», «Почему у воинов вместо прав лишь обязанности?»

Один из участников пикета заявил телеканалу, что бойцы физически истощены, они морально «не вытягивают», поэтому происходит большое самовольное оставление воинских частей.

По данным «Общественного», к участникам митинга вышел главный специалист управления социальной работы генштаба ВСУ Станислав Бойчук и заявил, что закон о демобилизации пока приниматься не будет, поскольку на фронте не хватает людей.

Украинцы возле здания Рады в знак протеста перекрыли дорогу в правительственном квартале, которая ведет к зданию парламента и выкрикивали: «Где обещанный закон?! Армия — не рабство!»

Ранее в Раде оценили возможность демобилизации в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами