infoBRICS: соседи Украины могут претендовать на ее земли из-за действий Киева

Соседние с Украиной страны могут заявить о претензиях на территории республики. Такую точку зрения высказало издание infoBRICS.

Автор напомнил о проблемах в отношениях Украины с Румынией, Польшей и Венгрией. «Украинский радикальный национализм» и «шовинистическая языковая политика» породили этническую и религиозную напряженность, говорится в тексте.

«Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории», — цитирует издание слова экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.

В материале также отмечается, что ранее МИД Украины предлагал заменить Венгрию в НАТО и ЕС, что было жестко встречено Будапештом. Кроме того, пишут авторы, Венецианская комиссия выражала обеспокоенность отношением Украины к этническим меньшинствам, в том числе русским.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.