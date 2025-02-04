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Названы страны, которые будут претендовать на территории Украины

infoBRICS: соседи Украины могут претендовать на ее земли из-за действий Киева
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Соседние с Украиной страны могут заявить о претензиях на территории республики. Такую точку зрения высказало издание infoBRICS.

Автор напомнил о проблемах в отношениях Украины с Румынией, Польшей и Венгрией. «Украинский радикальный национализм» и «шовинистическая языковая политика» породили этническую и религиозную напряженность, говорится в тексте.

«Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории», — цитирует издание слова экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.

В материале также отмечается, что ранее МИД Украины предлагал заменить Венгрию в НАТО и ЕС, что было жестко встречено Будапештом. Кроме того, пишут авторы, Венецианская комиссия выражала обеспокоенность отношением Украины к этническим меньшинствам, в том числе русским.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.

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