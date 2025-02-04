Спикером парламента Финляндии избрали депутата, призывавшего убивать российских военных

Спикером парламента Финляндии избрали депутата Юсси Халла-ахо, который призывал убивать российских военных. Это следует из результатов голосования в финском законодательном органе, передает РИА Новости.

Уточняется, что Халла-ахо набрал 105 голосов. Политик был в третий раз избран спикером парламента. Он является депутатом от правой партии «Истинные финны».

В 2023 году Юсси Халла-ахо заявил о том, что он внес пожертвование, чтобы написать на снаряде «За свободу Финляндии». Он также сказал, что «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».

Позднее посол России в Финляндии Павел Кузнецов назвал заявления Халла-ахо об убийстве российских солдат «вызывающими отвращение».

В 2024 году Халла-ахо баллотировался в президенты на выборах в Финляндии. Во время своей предвыборной кампании он ратовал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на надпись на украинском снаряде от финского депутата.