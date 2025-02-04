Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикером парламента Финляндии избрали депутата, призывавшего убивать российских военных

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший убивать российских военных
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Спикером парламента Финляндии избрали депутата Юсси Халла-ахо, который призывал убивать российских военных. Это следует из результатов голосования в финском законодательном органе, передает РИА Новости.

Уточняется, что Халла-ахо набрал 105 голосов. Политик был в третий раз избран спикером парламента. Он является депутатом от правой партии «Истинные финны».

В 2023 году Юсси Халла-ахо заявил о том, что он внес пожертвование, чтобы написать на снаряде «За свободу Финляндии». Он также сказал, что «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».

Позднее посол России в Финляндии Павел Кузнецов назвал заявления Халла-ахо об убийстве российских солдат «вызывающими отвращение».

В 2024 году Халла-ахо баллотировался в президенты на выборах в Финляндии. Во время своей предвыборной кампании он ратовал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на надпись на украинском снаряде от финского депутата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами