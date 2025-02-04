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На Украине признали, что не могут рассчитывать на прежнюю щедрость Запада в помощи

Депутат Рады Гетманцев: Украина не получит щедрых пожертвований от Запада
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Размеры денежной поддержки Украины со стороны стран Запада будут уменьшаться в течение 2026 и 2027 годов, Киеву уже не нужно рассчитывать на прежнюю щедрость союзников. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, основным «ресурсом» для Украины на 2025 год стал кредит Киеву $50 млрд от G7. Однако, отметил он, стране нужно уже сейчас думать о будущих источниках финансирования.

«Необходимо уже сейчас смотреть на перспективу - 2026, 2027 годы, где пока что на такие щедрые пожертвования рассчитывать не можем», - подчеркнул он.

31 января Агентство США по международному развитию (USAID) отправило украинским организациям, получавшим гранты от него, письма с требованиями немедленно остановить все проекты.

Ранее в Германии назвали сделку США с Украиной катастрофой для Европы.

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