Американское агентство потребовало от организаций на Украине остановить все проекты

Агентство США по международному развитию (USAID) отправило украинским организациям, получавшим гранты от него, письма с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом сообщила главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике страны.

«Через пару дней назад после указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: «Немедленно остановите всю деятельность» и «Не брать на себя новые расходы», — цитирует ее агентство.

Руденко добавила, что финансирование украинских проектов после издания указа Трампа «остановилось за ночь», а уже находящиеся на счетах организаций средства были заморожены.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.