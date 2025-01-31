Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американское агентство потребовало от организаций на Украине остановить все проекты

Журналистка Руденко: USAID попросило организации на Украине остановить проекты
close
Shutterstock

Агентство США по международному развитию (USAID) отправило украинским организациям, получавшим гранты от него, письма с требованиями немедленно остановить все проекты. Об этом сообщила главный редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике страны.

«Через пару дней назад после указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых было сказано: «Немедленно остановите всю деятельность» и «Не брать на себя новые расходы», — цитирует ее агентство.

Руденко добавила, что финансирование украинских проектов после издания указа Трампа «остановилось за ночь», а уже находящиеся на счетах организаций средства были заморожены.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами