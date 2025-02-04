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Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США

Доцент Давыдова: США больше всего интересуют украинские литий и титан
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Ludovic Marin/Reuters

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова рассказала РИА Новости, что для промышленности США значительный интерес представляют украинские месторождения лития и титана, которые используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении.

Давыдова уточнила, что США также заинтересованы в скандии, ванадии и бериллии.

«Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы как скандий, ванадий и бериллий, которые также представляют значительный интерес [для США]», — поделилась эксперт.

Она добавила, что президенту США Дональду Трампу, как бизнесмену, важно получить гарантии от Украины «под долларовый дождь», который льется на Киев с начала спецоперации.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Киева в обмен на украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось, что Украина утратила большую часть территорий с редкоземельными металлами.

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