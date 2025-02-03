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В Совфеде заявили, что Украина провоцирует Россию на «мощное наступление»

Сенатор Джабаров не увидел готовности Украины к переговорам после атаки БПЛА
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Нина Зотина/РИА Новости

Страна, действительно готовая к мирным переговорам, не будет вести себя как Украина. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя массированную атаку БПЛА на регионы России в ночь на 3 февраля.

«Честно говоря, если страна хочет вести какие-то мирные переговоры, то она так себя не ведет, как ведет себя сейчас Украина. То есть они провоцируют нас на мощное наступление», — сказал Джабаров.

По его словам, ночными атаками ВСУ пытаются застать людей врасплох. Он считает, что ВСУ нечего больше делать, кроме как запускать дроны в огромном количестве.

До этого Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских дронов над регионами России. По данным ведомства, 27 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 25 дронов уничтожили в Волгоградской области, семь — над территорией Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два над территорией Курской области.

Ранее Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза».

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