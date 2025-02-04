Работу Маска в администрации Трампа назвали кошмаром

Работа американского предпринимателя Илона Маска на посту главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа стала настоящим кошмаром, пишет Politico.

По данным издания, решением Маска закрыть Агентство по международному развитию и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов особенно обеспокоены эксперты в сфере правовых вопросов и безопасности.

Как отметил представитель компании Electronic Privacy Information Center Алан Батлер, масштабы действий Маска с точки зрения рисков потери конфиденциальности личной и финансовой информации беспрецедентны.

«Это настоящий кошмар», — добавил он.

До этого телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме сообщил, что Илона Маска, миллиардера, основателя SpaceX и Tesla и сторонника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим».

Ранее Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.