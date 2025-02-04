«Страна»: в России и США лоббируют вопрос об отставке Зеленского

Активная лоббистская деятельность по вопросу ухода украинского лидера Владимира Зеленского с занимаемого им поста уже идет в России и США. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В этом направлении (ухода Зеленского. — прим. ред.) уже идет активная лоббистская деятельность. И не только со стороны России и связанных с ней сил. Продвигают в Вашингтоне тему смены власти в Украине и многочисленные внутриполитические противники Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп не сильно дорожит Зеленским. Кроме того, часть окружения президента США вовсе негативно относится к украинскому лидеру.

По данным «Страны», если условием Кремля для будущей сделки по Украине будет уход Зеленского, то Трамп это может воспринять как приемлемую и «недорогую плату» за достижение результата.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что для Зеленского президентские выборы на Украине станут самым большим ужасом.

Ранее на Украине раскрыли «самый эффективный» способ для Трампа надавить на Зеленского.