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Правительство Белоруссии ушло в отставку

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после выборов президента
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом республики результатов прошедших 26 января президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

«Правительство Беларуси сложило полномочия», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

Согласно законодательству, правительство должно каждый раз слагать полномочия перед вновь избранным президентом страны.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в понедельник, 3 февраля, утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года.

Ранее стало известно, какую страну первой посетит Лукашенко после переизбрания.

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