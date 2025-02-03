Премьер Дании допустила расширение присутствия США в Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила расширения присутствия США в Гренландии «в целях защиты острова». Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что «полностью согласна с американцами в том, что Арктический регион становится все более и более важным».

«Можно найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии... Вот почему, если речь идет о защите нашей части мира, мы можем найти перспективное решение», — сказала она.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе обеспокоились, что Трамп действительно захватит Канаду и Гренландию.