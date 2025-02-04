СМИ утверждают, что в ЮАР произошел раскол из-за слов Маска

В правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска из-за его слов о «расистских законах» страны. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Правящая коалиция разделена по поводу того, предоставить ли компании из США исключение из правил о расширении возможностей темнокожих после апартеида», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность в стране.

Источник газеты указал, что одна из партий правящей коалиции ЮАР, «Африканский национальный конгресс» (АНК), разделилась из-за вопроса Starlink, в особенности после недавних слов Маска.

3 февраля Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

Министр минеральных и нефтяных ресурсов Южно-Африканской Республики (ЮАР) Гведе Манташе заявил, что ЮАР имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны

Ранее Трамп назвал причину прекращения финансирования ЮАР.