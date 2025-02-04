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Саратовский губернатор поздравил Володина с днем рождения

Губернатор Саратовской области поздравил земляка Володина с днем рождения
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил председателя Государственной думы Вячеслава Володина с днем рождения. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы региона.

«Сегодня день рождения у председателя Государственной думы РФ, нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина», — написал Бусаргин.

Он отметил, что без поддержки Володина невозможно представить успешное развитие Саратовской области. Благодаря его помощи в регионе был создан крупнейший медицинский кластер (онкоцентр, инфекционная и противотуберкулезная больницы), дети-сироты получили жилье, появились новые школы и другие социальные объекты, было построено служебное жилье для врачей, построен новый мост через реку Волгу и т.д.

Бусаргин пожелал Володину крепкого здоровья, успехов в продолжении начинаний на благо России, а также поблагодарил за проекты и инициативы, связанные с развитием Саратовской области.

4 февраля Вячеславу Володину исполнился 61 год.

Ранее Володин прибыл в Мумбаи.

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