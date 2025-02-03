WSJ: Китай готовится к торговым переговорам с США

Китайские власти планируют начать диалог с Соединенными Штатами на тему торговых договоренностей с Белым домом, заключенных с администрацией Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что договоренности «первого этапа» включали в себя увеличение Китаем импорта из Штатов на $200 млрд. Предполагается, что Пекин будет вести диалог на уровне Всемирной торговой организации, перестанет искусственно занижать курс юаня, а также увеличит вложения в экономику США, в частности — в выпуск аккумуляторов для электромобилей.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%.

3 февраля Канада и Мексика ввели ответные меры в отношении США.

Ранее Панама отказалась от меморандума с Китаем после встречи с Рубио.