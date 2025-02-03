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Премьер Венгрии заявил об огромной ошибке Запада в феврале 2022 года

Орбан: с самого начала конфликта было очевидно, что Украина не победит
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Еще в начале конфликта между Россией и Украиной было очевидно, что украинская сторона не выйдет из него победителем. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«В феврале 2022 года мы совершили огромную ошибку. Нам стоило тогда немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня <...>. С самого начала было очевидно, что Украина не сможет победить», — высказался премьер Венгрии.

Он добавил, что прекращение боевых действий — это единственное, что может помочь Киеву.

3 февраля агентство Reuters сообщило, что сотрудники администрации бывшего президента США Джо Байдена уже в конце 2023 года перестали верить в победу Украины.

Экс-президент Штатов в декабре того года при встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США хотят, чтобы «Украина выиграла». Членов команды Байдена это заявление застало врасплох своей нереалистичностью, писали журналисты.

Ранее Орбан объяснил, почему выступает против антироссийских санкций.

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