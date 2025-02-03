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В России назвали последствие давления Трампа на Панаму

Член РСМД считает, что давление Трампа на Панаму усилит торговые войны США и КНР
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Mauricio Valenzuela/Mauricio Valenzuela/dpa/Global Look Press

Выход Панамы из китайского проекта «Один пояс — один путь» обострит торговые войны США и Китая. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.

Речь идет о давлении со стороны американского президента Дональда Трампа и принятии решений, наносящих ущерб логистическим путям доставки китайских грузов, отметил он, напомнив, что цель инициативы «Один пояс — один путь» — соединение 65 стран мира посредством различной инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей.

По мнению Санакоева, это нанесет определенный материальный ущерб Китаю, но не сильно изменит его присутствие в регионе, так как найдутся альтернативные маршруты. Сотрудничество Китая с латиноамериканскими странами в любом случае продолжится, однако это вызовет и ответные меры со стороны Пекина в отношении Вашингтона.

«То есть мы будем наблюдать обострение торговых войн между США и Китаем», — заключил член РСМД.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Ранее команда Трампа заявила, что Панамский канал не может контролироваться Китаем.

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