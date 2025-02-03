Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка просит убежища в России

Журналистка Наташа Рей, которая ранее заявляла, что супруга французского президента Эммануэля Макрона Бриджит на самом деле является мужчиной, запросила политическое убежище в России. Об этом сообщает ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х (бывшая Twitter).

До этого американская крайне правая журналистка Кэндис Оуэнс на своей странице в социальной сети X также пообещала представить «доказательства» конспирологической теории о том, что Брижит якобы родилась мужчиной.

По данным телеканала France 24, Оуэнс поддержала теорию о том, что Бриджит Макрон якобы родилась мужчиной, в марте 2024 года. В своем видео на YouTube она ссылалась на расследование другой журналистки — Наташи Рей, опубликованное во французском крайне правом журнале Faits et Documents незадолго до президентских выборов во Франции 2022 года.

Рей утверждала, что Бриджит Макрон якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Трогнё (ее девичья фамилия). После публикаций в Faits et Documents новости о половой принадлежности супруги президента Франции очень быстро распространились в социальных сетях и были подхвачены сайтами с конспирологическими теориями и крайне правыми аккаунтами. Впоследствии первая леди Франции подала против журналистки иск о клевете.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.