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США перестали верить в победу Украины еще в 2023 году

Reuters: США еще в конце 2023 года перестали верить в победу Украины
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Heiko Becker/Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена уже в конце 2023 года перестала верить в «победу» Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Как пишет издание, в декабре 2023 года после провала контрнаступления Украины на фронте бывший президент США Джо Байден при встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США хотят, чтобы «Украина выиграла войну».

«По словам двух высокопоставленных американских чиновников, этот комментарий застал некоторых чиновников Белого дома врасплох», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Reuters, некоторые из приближенных Байдена оказались обеспокоены «нереалистичными ожиданиями» США на Украине. Приближенные экс-президента усомнились в способности Украины одержать победу.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что с самого начала украинского конфликта было очевидно, что победа Украины невозможна.

Ранее в ЕС назвали условие исчезновения Украины.

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