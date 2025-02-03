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СВР рассказала, что думают в НАТО о силе ВСУ

СВР: в НАТО считают, что ВСУ не смогут сдерживать натиск России
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Virginia Mayo/AP

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что в НАТО исходят из того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск Вооруженных сил РФ. Заявление приводит РИА Новости.

Также в СВР отметили, что в руководстве Североатлантического альянса считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве «антироссийского плацдарма».

Кроме того, в СВР заявили, что НАТО готовит кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Там отметили, что в штаб-квартире НАТО «все больше задумываются о смене власти на Украине».

Накануне Зеленский опроверг информацию о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский лишился политических преференций.

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