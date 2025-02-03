Политолог объяснил, почему Трамп торопится подписать максимальное число указов

Писатель, политолог-американист Кирилл Бенедиктов в интервью «БИЗНЕС Online» объяснил, почему президент США Дональд Трамп торопится подписать максимальное число указов в первые недели своего правления. По мнению эксперта, отчасти это месть предшественнику нынешнего американского лидера Джо Байдену.

Бенедиктов напомнил, что Байден в первый месяц своего президентства занимался как раз тем, что отменял указы Трампа. Кроме того, по его словам, президент США понимает, что часть его указов будут «обезвреживаться» демократами, поэтому стремится утвердить их как можно больше.

«В этом смысле именно количество указов должно в какой-то степени обеспечить Трампу свободу рук. Потому что, ну да, один указ заблокируют, два заблокируют, но ведь не все. Значит, чем больше он их подпишет, тем проще ему будет, так сказать, вначале», — сказал политолог.

20 января 2025 года Трамп вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией предшественника.

Сообщалось также, что Трамп в день своей инаугурации подпишет более 200 указов.

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