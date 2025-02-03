Захарова прокомментировала финскую инструкцию для желающих вступить в ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с РИА Новости публикацию МИД Финляндии инструкции для финнов, которые планируют вступить добровольцами в украинскую армию.

По ее мнению, ведомство испытывает ненависть к гражданам Финляндии и его не интересует их судьба.

«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — сказала дипломат.

Документ был опубликован на сайте МИД Финляндии 3 февраля. В инструкции говорится, что добровольное участие в боевых действиях в составе ВСУ не является преступлением в Финляндии. Вступившие в ряды украинской армии подчиняются украинскому законодательству и международному гуманитарному праву.

Там также отметили, что не рекомендуют финнам участвовать в конфликте, и подчеркнули, что расторгнуть контракт с ВСУ практически невозможно.

Ранее наемника из Финляндии заочно приговорили к колонии в РФ.