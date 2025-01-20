Несмотря на финансовую помощь Украине со стороны Запада и НАТО, прежнее ощущение возможной победы украинской стороны исчезло. Об этом сообщает японская газета Toyo Keizai.

По данным издания, аналитики все чаще говорят не о прекращении боевых действий, а о поражении Киева. По мнению автора публикации, у Украины есть несколько вариантов развития событий. В статье говорится, что первым вариантом является полное объединение с Россией, как это было во времена Советского Союза.

Вторым возможным развитием событий для украинской стороны является создание модели несостоявшегося государства, при котором страна будет «существовать в раздробленном виде».

«Путь третий — разделение Украины на две части. Это самая реалистичная <...> модель», — говорится в статье.

По словам автора, одна часть будет «свободной Украиной» под покровительством Польши, Венгрии и Румынии, а другая будет буферной зоной между Россией и Европой.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что однажды наступит момент, когда западные страны решат пожертвовать Украиной. По его мнению, Украина может повторить путь Чехословакии. Речь идет о разделении этой страны, произошедшем в 1938 году в рамках Мюнхенского соглашения.

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