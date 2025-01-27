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Медведчук рассказал, кто принесет мир Украине

Медведчук заявил, что мир Украине могут принести только российские войска
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РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что мир Украине может принести только Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Устранение [президента Украины Владимира] Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция», — заявил политик.

По словам Медведчука, после смены власти на Украине может начаться вооруженная борьба между представителями британского и американского лобби, и только российские войска могут принести мир украинским гражданам.

До этого Медведчук заявлял, что возрождение народа Украины и его истории возможно лишь в составе РФ.

В январе 2023 года Зеленский сообщил, что лишил своим указом Медведчука украинского гражданства. Долларовый миллионер и нардеп Медведчук был ранее арестован СБУ, а после – передан российской стороне в рамках обмена пленными. О карьере украинского политика читайте в материале «Газеты.Ru».

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