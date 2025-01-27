Медведчук заявил, что мир Украине могут принести только российские войска

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что мир Украине может принести только Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Устранение [президента Украины Владимира] Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция», — заявил политик.

По словам Медведчука, после смены власти на Украине может начаться вооруженная борьба между представителями британского и американского лобби, и только российские войска могут принести мир украинским гражданам.

До этого Медведчук заявлял, что возрождение народа Украины и его истории возможно лишь в составе РФ.

В январе 2023 года Зеленский сообщил, что лишил своим указом Медведчука украинского гражданства. Долларовый миллионер и нардеп Медведчук был ранее арестован СБУ, а после – передан российской стороне в рамках обмена пленными. О карьере украинского политика читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байдена обвинили в расколе Украины.