На Западе опасаются реакции Трампа на возможный отказ ЕС от закупки оружия США

Отказ стран Европейского союза от закупки оружия из Соединенных Штатов приведет в ярость главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатов.
В статье говорится, что на таком решении настаивает Франция. По мнению властей страны, деньги европейских налогоплательщиков нужно тратить на военные системы, которые разрабатываются и производятся в Европе, но другие страны Евросоюза предупреждают о негативной реакции президента США на такое решение.
«Если мы, как Евросоюз, собираемся инвестировать миллиарды в оборонный потенциал и твердо закрываем дверь для Штатов, как вы думаете, будет ли это хорошо воспринято в Мар-а-Лаго?» — сказал европейский дипломат.
Высокопоставленный французский военный офицер признался, что идея о «необходимости привлечь Вашингтон, чтобы он захотел остаться в Европе», является наиболее широко распространенной, при этом инициатива Парижа не получит поддержки.
До этого во Франции заявили, что конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли США от продажи оружия, которая в 2024 году выросла на 29% и достигла рекордной суммы $318,7 млрд.
Ранее сообщалось о планах США продать Израилю оружие и боеприпасы на $8 млрд.