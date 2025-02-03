На Западе опасаются реакции Трампа на возможный отказ ЕС от закупки оружия США

Politico: отказ стран ЕС от закупки оружия из США приведет Трампа в ярость

Отказ стран Европейского союза от закупки оружия из Соединенных Штатов приведет в ярость главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатов.

В статье говорится, что на таком решении настаивает Франция. По мнению властей страны, деньги европейских налогоплательщиков нужно тратить на военные системы, которые разрабатываются и производятся в Европе, но другие страны Евросоюза предупреждают о негативной реакции президента США на такое решение.

«Если мы, как Евросоюз, собираемся инвестировать миллиарды в оборонный потенциал и твердо закрываем дверь для Штатов, как вы думаете, будет ли это хорошо воспринято в Мар-а-Лаго?» — сказал европейский дипломат.

Высокопоставленный французский военный офицер признался, что идея о «необходимости привлечь Вашингтон, чтобы он захотел остаться в Европе», является наиболее широко распространенной, при этом инициатива Парижа не получит поддержки.

До этого во Франции заявили, что конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли США от продажи оружия, которая в 2024 году выросла на 29% и достигла рекордной суммы $318,7 млрд.

Ранее сообщалось о планах США продать Израилю оружие и боеприпасы на $8 млрд.