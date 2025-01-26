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Во Франции раскрыли доходы США от российско-украинского конфликта

Ouest-France: конфликт на Украине приносит рекордные доходы США
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт на Украине способствовал увеличению прибыли США от продажи оружия, которая в 2024 году выросла на 29% и достигла рекордной суммы $318,7 млрд. Об этом сообщает Ouest-France.

По информации Госдепа США, доходы связаны с тем, что многие государства хотят пополнить запасы вооружения взамен того, что было передано Украине, говорится в публикации.

Прогнозы роста продаж для крупных американских производителей оружия остаются оптимистичными, дальнейший рост акций ожидается на фоне глобальной нестабильности, подчеркивает издание. В ближайшие месяцы должны увеличиться заказы на артиллерийские снаряды, системы Patriot и бронетехнику, говорится в публикации.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о дальнейших поставках оружия Украине. 10 января сообщалось, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена оставила команде Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины.

Ранее сообщалось о планах США продать Израилю оружие и боеприпасы на $8 млрд.

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