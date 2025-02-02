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Экономист рассказал, чем обернутся для США пошлины Трампа

Экономист Дако: пошлины Трампа могут привести к росту цен в США на мясо и молоко
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Mike Blake/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики может привести к увеличению цен на мясные и молочные продукты в стране. Об этом заявил главный экономист EY Грегори Дако, чьи слова передает телеканал NBC.

«Нам не следует забывать о том, что также много торговли ведется в сельскохозяйственном направлении. Поэтому мы можем увидеть повышение цен на мясо и молочную продукцию», – отметил Дако, подчеркнув, что торговая политика Трампа способна повлиять на цены автомобилей, мебели, а также тяжелой техники.

В сообщении также отмечается, что пошлины повлияют на стоимость импортируемых в США фруктов, овощей, пива, крепких алкогольных напитков и зерновых.

Кроме того, подорожание может коснуться электроники, пиломатериалов и стали.

1 февраля президент США подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики, Канады и 10% — для китайских товаров. Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Ранее Трамп объяснил, почему хочет сделать Канаду 51-м штатом.

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