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В НАТО придумали способ успокоить Трампа на фоне его риторики по Гренландии

DPA: НАТО хочет предложить США усилить военное присутствие в Гренландии
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Jonathan Ernst/Reuters

НАТО намерено предложить президенту США Дональду Трампу возможность расширить военное присутствие Штатов в Гренландии, в альянсе рассчитывают таким образом разрешить дискуссию о статусе острова. Об этом пишет агентство DPA.

«В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующим образом в альянсе хотят разрядить дискуссию относительно статуса Гренландии.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

25 января газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.
https://www.gazeta.ru/politics/2025/01/25/20438192.shtml

Ранее Канада a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/31/24968204.shtml»>предложила США «остаться друзьями» на фоне риторики Трампа.

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