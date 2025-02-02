В США чиновники испытывают страх и тревогу после инаугурации Трампа

После инаугурации Дональда Трампа в федеральных органах чувствуется атмосфера страха, тревоги и недовольства. Некоторые сотрудники выразили мнение, что за ними ведется постоянное наблюдение, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информацию, полученную от государственных служащих США.

«Почти два десятка федеральных служащих описали атмосферу страха, замешательства, скептицизма и гнева в федеральных агентствах за последние две недели. Ряд госслужащих рассказали об ощущении, что за ними активно следят и контролируют способом, который не был характерен до возвращения Трампа к власти», — говорится в материале.

Федеральные чиновники также утверждают, что Трамп предпринимает активные меры, чтобы деморализовать и запугать служащих.

Накануне экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что борьба с картелями в Мексике, которой планирует заняться президент США Дональд Трамп, может обернуться боевыми действиями между двумя государствами. По словам бывшего американского разведчика, новый глава Пентагона «очень агрессивный», а общество считает, что спецподразделения в США готовы на любое развитие событий в целях отстаивания национальных интересов.

Ранее Трамп объяснил, зачем ему Канада в качестве 51-го штата.