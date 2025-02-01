В США допустили, что Трамп начнет войну с Мексикой

Борьба с картелями в Мексике, которой планирует заняться президент США Дональд Трамп, может обернуться боевыми действиями между двумя государствами. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«Думаю ли я, что будет война с Мексикой? Да, к сожалению. Я думаю, что Трамп считает это чем-то, что можно сделать», — подчеркнул он.

По словам бывшего американского разведчика, новый глава Пентагона «очень агрессивный», а общество считает, что спецподразделения в США готовы на любое развитие событий в целях отстаивания национальных интересов.

При этом Риттер отметил, что Соединенные Штаты США едва ли готовы к ответным действиям со стороны мексиканских картелей.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, начнет вводить тарифы в отношении товаров из Канады и Мексики с 1 марта.

Ранее Мексика указала Google на пределы полномочий Трампа.