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Трамп пригрозил Канаде мерами против нефтегазового сектора

Трамп: США могут ввести меры против поставок нефти и газа из Канады
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

США не должны допускать существование огромного торгового дефицита в отношениях с Канадой и готовы принять меры, в том числе против ее поставок нефти и газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, передает Reuters.

Также Трамп изложил позицию, в рамках которой Канада может стать американским штатом, в результате чего не будет существовать дефицита и не придется вводить пошлины.

«Но с Канадой годами очень трудно было иметь дело, и это несправедливо, что нам приходится иметь дефицит в размере $200 млрд — $250 млрд», — указал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что у США нет необходимости, чтобы Канада производила автомобили, не нужны канадская древесина, нефть и газ, поскольку у американского государства «все это есть в большом объеме».

В декабре Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Американский президент также сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее Трамп заявил о развертывании войск для отражения «вторжения».

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