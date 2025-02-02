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Путин раскритиковал решение Европы не приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Путин: Европа могла бы пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Решение не приглашать Россию на мероприятия по годовщине освобождения Освенцима является «странной, позорной вещью». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, которая выходит на телеканале «Россия 1».

Российский лидер отметил, что можно как угодно относиться к современной политике России, как угодно относиться к президенту РФ, но в этом вопросе «можно было бы поступить гораздо потоньше».

«Если уже невозможно в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, то хоть бы родственников их пригласили», — отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что «приглашать людей, избравших своим национальным героем Бандеру», который был виновен в Холокосте и в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, поляков», и тех, кто «рукоплещет бывшим солдатам СС», является очень странным.

«Таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе», — сказал он.

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон забыл, чья именно армия участвовала в освобождении концлагеря Освенцим.

Ранее журналист раскритиковал Польшу за отказ приглашать Россию на мероприятия в Освенцим.

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