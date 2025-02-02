Путин раскритиковал решение Европы не приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Решение не приглашать Россию на мероприятия по годовщине освобождения Освенцима является «странной, позорной вещью». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, которая выходит на телеканале «Россия 1».
Российский лидер отметил, что можно как угодно относиться к современной политике России, как угодно относиться к президенту РФ, но в этом вопросе «можно было бы поступить гораздо потоньше».
«Если уже невозможно в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, то хоть бы родственников их пригласили», — отметил глава российского государства.
Путин подчеркнул, что «приглашать людей, избравших своим национальным героем Бандеру», который был виновен в Холокосте и в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, поляков», и тех, кто «рукоплещет бывшим солдатам СС», является очень странным.
«Таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе», — сказал он.
До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон забыл, чья именно армия участвовала в освобождении концлагеря Освенцим.
Ранее журналист раскритиковал Польшу за отказ приглашать Россию на мероприятия в Освенцим.