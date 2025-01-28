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Украинская журналистка раскритиковала слова Макрона про Освенцим

Журналистка Панченко: Макрон забыл, чья армия освободила концлагерь Освенцим
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Christian Hartmann/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон забыл, чья именно армия участвовала в освобождении концлагеря Освенцим, заявила на своей странице в соцсети X журналистка с Украины Диана Панченко.

«Вы забыли упомянуть, чьи войска освободили узников Освенцима», — отметила репортер.

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц (Освенцим). Он был крупнейшим нацистским лагерем и стал одним из главных символов Холокоста. Через него прошло около 1,4 млн человек, которые не вышли из учреждения живыми.

Макрон заявил, что об освобождении лагеря никогда нельзя забывать, так как он был проявлением «нацистского варварства».

21 января французский президент на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа заявил, что Европа должна «проснуться» и укрепить свой оборонный потенциал. Лидер Франции также призвал европейские страны готовиться к изменениям на мировой арене.

В тот же день Макрон объявил о проекте по мобилизации большего числа молодых добровольцев для усиления вооруженных сил страны на случай опасности.

Ранее в МИД РФ раскрыли, как Макрон пытается перекрыть мирную риторику по Украине.

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