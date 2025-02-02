Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали, каким будет ответ на удар ВСУ по школе-интернату в Судже

Джабаров: ВС РФ нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на преступления
close
Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что единственный ответ на военные преступления со стороны ВСУ – удары по территории Украины с целью нанести ей стратегическое поражение. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он прокомментировал удар украинских военных по школе-интернату в городе Судже.

По его словам, ВСУ – это «чисто нацистская армия», которой руководят такие же «неонацисты». Он указал, что методы украинских военных напоминают методы солдат вермахта.

«Это говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях. Я думаю, правильно сказал врио губернатора Курской области: такие вещи прощать нельзя, и всех этих негодяев ждет трибунал. Рано или поздно он состоится», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что единственный ответ на действия ВСУ – «удары и нанесение стратегического поражения» Украине.

Школа-интернат была атакована вечером 1 февраля. Минобороны РФ назвало удар провокацией и добавило, что силы ПВО зафиксировали пуск украинской ракеты из Сумской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших.

Ранее в США прокомментировали удар ВСУ по школе-интернату в Судже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами