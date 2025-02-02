В Совфеде рассказали, каким будет ответ на удар ВСУ по школе-интернату в Судже

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что единственный ответ на военные преступления со стороны ВСУ – удары по территории Украины с целью нанести ей стратегическое поражение. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он прокомментировал удар украинских военных по школе-интернату в городе Судже.

По его словам, ВСУ – это «чисто нацистская армия», которой руководят такие же «неонацисты». Он указал, что методы украинских военных напоминают методы солдат вермахта.

«Это говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях. Я думаю, правильно сказал врио губернатора Курской области: такие вещи прощать нельзя, и всех этих негодяев ждет трибунал. Рано или поздно он состоится», — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что единственный ответ на действия ВСУ – «удары и нанесение стратегического поражения» Украине.

Школа-интернат была атакована вечером 1 февраля. Минобороны РФ назвало удар провокацией и добавило, что силы ПВО зафиксировали пуск украинской ракеты из Сумской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших.

Ранее в США прокомментировали удар ВСУ по школе-интернату в Судже.