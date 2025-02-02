В США прокомментировали удар ВСУ по школе-интернату в Судже

Удар ВСУ по школе-интернату в городе Судже в Курской области был нанесен с целью отвлечь российских военных с основной линии фронта, где они добиваются серьезных успехов. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» высказал подполковник армии США в отставке и политолог Эрл Расмуссен.

Он назвал действия ВСУ провокацией, с помощью которой Киев хочет переманить российские силы с главной линии фронта. Действия украинских военных демонстрируют отчаяние, полагает эксперт.

Украина ищет хоть какую-то победу, при этом терпя поражение на линии боевого соприкосновения, считает Расмуссен. Он также заявил, что Россия обязательно ответит, как только установит место, откуда был нанесен ракетный удар по школе-интернату.

ВСУ 1 февраля атаковали ракетами школу-интернат в Судже Курской области. Российские власти назвали это военным преступлением и провокацией, направленной на отвлечение внимания от действий Украины в регионе. Пока нет точной информации о пострадавших, но власти опасаются, что в интернате могли находиться люди. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ предрекли катастрофу в случае прекращения огня на Украине.