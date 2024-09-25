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Литва собирается запретить поездки в Россию сотрудникам спецслужб

LRT: Литва планирует запретить поездки в РФ сотрудникам спецслужб

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Литве собираются запретить сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны. Об этом сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

Соответствующие поправки к закону о государственной и служебной тайне Сейм одобрил в первом чтении.

По мнению министерства обороны Литвы, в список государств, куда не смогут уехать сотрудники секретных структур, войдут те же страны, въезд в которые уже запрещен военным и должностным лицам, — это Россия, Белоруссия и Китай.

Для поездок в перечисленные страны предлагается выдавать специальное разрешение. Запрет может коснуться 56 тысяч должностных лиц, а также членов Союза стрелков Литвы.

Нарушителей запрета планируют лишать права работать с секретными сведениями.

До принятия проекта осталось еще одно голосование.

Накануне сообщалось, что в Литве после эскалации конфликта на Украине начали увольнять сотрудников государственных структур за пророссийскую позицию. В частности, с февраля 2022 года в правоохранительных органах республики зафиксировали 10 случаев, когда полицейские высказывались в поддержку РФ.

Ранее Литва убрала «зубы дракона» с границы с Россией.

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