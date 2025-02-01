IB: Немцова, говоря о блокаде Ленинграда, призвала к геноциду в России

Чешский политик Мирослава Немцова своим заявлением о повторении блокады Ленинграда фактически призывала к геноциду народа в России. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«В своем недавнем печально известном заявлении известный политик заявил, что россияне должны снова пережить ужасы блокады Ленинграда, что является явным призывом к геноциду», — пишет он.

Автор материала подчеркивает, что западные лидеры на фоне подобного рода заявлений «больше не скрывают своих симпатий к фашизму».

По словам Лейроса, русофобская ненависть в некоторых странах Европы «достигает крайне тревожных масштабов», а это, в свою очередь, порождает «мрачные ожидания» в отношении будущего региональной безопасности.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что чешский политик Мирослава Немцова своим призывом повторить блокаду Ленинграда пожелала России вновь потерять миллионы людей, подобное нельзя назвать даже русофобией.

Он подчеркнул, что таких высказываний забывать нельзя, «как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят».

Медведев пожелал людям, желающим краха России, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны» (ввод войск Варшавского договора, кроме Румынии, в Чехословакию в 1968 году. — прим. ред.).

30 января чешский сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Ранее в Совфеде прокомментировали призыв Чехии повторить блокаду Ленинграда.