Медведев пожелал Немцовой «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны»

Медведев заявил, что призыв повторить блокаду Ленинграда — это даже не русофобия

Чешский политик Мирослава Немцова своим призывом повторить блокаду Ленинграда пожелала России вновь потерять миллионы людей, подобное нельзя назвать даже русофобией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram--канале.

Он подчеркнул, что таких высказываний забывать нельзя, «как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят».

Медведев пожелал людям, желающим краха России, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны» (ввод войск Варшавского договора, кроме Румынии, в Чехословакию в 1968 году. — прим. ред.).

30 января чешский сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Ранее сенатор Сергей Перминов назвал неонацизмом призыв повторить блокаду Ленинграда.