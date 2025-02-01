Чешский политик Мирослава Немцова своим призывом повторить блокаду Ленинграда пожелала России вновь потерять миллионы людей, подобное нельзя назвать даже русофобией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram--канале.
Он подчеркнул, что таких высказываний забывать нельзя, «как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят».
Медведев пожелал людям, желающим краха России, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны» (ввод войск Варшавского договора, кроме Румынии, в Чехословакию в 1968 году. — прим. ред.).
30 января чешский сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.
72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.
Ранее сенатор Сергей Перминов назвал неонацизмом призыв повторить блокаду Ленинграда.