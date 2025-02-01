Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России снова призвали Германию выплачивать компенсацию всем живущим блокадникам

Захарова: РФ призывает ФРГ выплачивать компенсацию всем живущим блокадникам
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия призывает Германию распространить компенсационные выплаты на всех жителей блокадного Ленинграда, которые все еще живы, а не на отдельные категории. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Берлин, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, постоянно ссылается на жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году блокадникам были выделены €10 млн на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга.

К моменту, когда Германия наконец решилась совершить этот гуманитарный жест, Россия уже годами призывала Берлин распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности, рассказала Захарова. В настоящее время подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности.

Представитель МИД РФ назвала это дискриминацией остальных ленинградцев, чудом переживших блокаду. Захарова подчеркнула, что в данном случае дело не в деньгах, а «в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости».

22 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат блокадникам.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами