В России снова призвали Германию выплачивать компенсацию всем живущим блокадникам

Россия призывает Германию распространить компенсационные выплаты на всех жителей блокадного Ленинграда, которые все еще живы, а не на отдельные категории. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Берлин, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, постоянно ссылается на жест правительства ФРГ, в рамках которого в 2019 году блокадникам были выделены €10 млн на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга.

К моменту, когда Германия наконец решилась совершить этот гуманитарный жест, Россия уже годами призывала Берлин распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности, рассказала Захарова. В настоящее время подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности.

Представитель МИД РФ назвала это дискриминацией остальных ленинградцев, чудом переживших блокаду. Захарова подчеркнула, что в данном случае дело не в деньгах, а «в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости».

22 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат блокадникам.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.