В СК заявили о потенциальных репарациях за геноцид советского народа нацистами

Вновь обнаруженные и рассекреченные данные о зверствах немецких нацистов и их приспешников-коллаборационистов на территории Советского Союза могут быть обоснованием для репараций. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Глава Следкома пояснил, что его ведомство установило множество новых фактов насчет преступлений немецких нацистов на территории России — эти преступления не учитывались при назначении и определении выплат.

«Поэтому, подытожив нашу работу, нельзя исключать возможность того, что эти сведения могли бы быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба», — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что на данный момент Германия признает только историческую ответственность за преступления, совершенные германским вермахтом в Ленинграде — однако участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда было отказано в тех же компенсационных выплатах, которые получают только блокадники-евреи.

До этого в Следтвенном комитете России оценили отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.