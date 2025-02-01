В Канаде заявили о «репрессивном» ответе Трампу на пошлины

FT: Канада может быстро и репрессивно ответить на введение Трампом пошлин

Кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд призвала Оттаву к быстрой и «репрессивной» реакции на намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Фриланд, которая баллотируется на пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, призвала Оттаву к быстрой репрессивной реакции, если президент США исполнит свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Канады и Мексики, начиная с этих выходных», — говорится в сообщении издания.

По словам кандидата на пост премьера Канады, страна должна пригрозить ввести 100-процентные пошлины на все автомобили Tesla и американские спиртные напитки, если в отношении Оттавы «будут введены несправедливые тарифы».

По оценке FT, заявление Фриланд свидетельствует о «резкой эскалации торгового спора с Вашингтоном», который разгорелся после того, как Трамп заявил, что с 1 февраля введет пошлины для двух крупнейших торговых партнеров США.

До этого Трамп сообщал, что Китай, Канада и Мексика в любом случае не смогут предотвратить введение пошлин на свой экспорт в Соединенные Штаты.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.