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В ЕС предложили ввести взнос за вступление в блок

Минфин Польши предложил ЕС ввести взнос за вступление в блок
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Virginia Mayo/AP

Евросоюз может рассмотреть возможность введения взноса для государств за вступление в блок. Об этом заявила министр финансов Польши Катажина Пелчинская-Наленч, передает портал Euractiv.

«США и Великобритания взимают такие сборы, так почему бы не рассмотреть возможность введения платы за вступление в ЕС? Это могло бы создать дополнительные общие финансы», — подчеркнула она.

Говоря о необходимости увеличения доходов блока, польский министр призвала к «комплексной инвестиционной политике».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

Польша является председателем Совета ЕС до июня. В это время ее главный приоритет — укрепление безопасности блока, отметил польский премьер.

Ранее сообщалось, что Польша укрепляет границу с Белоруссией из-за России.

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