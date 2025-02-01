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Стармер не захотел оставить себе подарок Трампа

Telegraph: премьер Британии Стармер отказался оставить себе подарок Трампа
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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с его автографами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерский реестр пожертвований.

Отмечается, что в Великобритании правительственные чиновники обязаны декларировать подарки стоимостью выше £140 (около $174). Чиновники могут передать подарки министерству или оставить у себя. Во втором случае они должны оплатить разницу между стоимостью и £140.

В реестре указано, что 26 сентября Стармер получил от Трампа «две подписанные бейсбольные кепки». Их стоимость превышает лимит в £140, и они хранятся в министерстве.

До этого новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон назвал необоснованной и неправильной свою критику в адрес президента США Дональда Трампа, с которой он выступал в прошлом.

Ранее Стармер призвал Европу помогать Украине больше из-за Трампа.

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