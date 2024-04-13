Сальдо допустил исчезновение Украины

Распад Украины может стать вполне вероятным развитием событий в результате текущего конфликта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам чиновника, Украина в своей нынешней форме закономерно приходит к войне в Россией.

«В этом ее сущность как «Антироссии». Такая Украина существовать не может и не должна», — сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что еще в 2019 году, когда в республике прошли президентские выборы, он понимал, что Владимир Зеленский не сможет привести страну к чему-то хорошему.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно допускал возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. Политик назвал Украину искусственно созданным на обломках СССР государством. Также он заявил, что еще одним итогом конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.