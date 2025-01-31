В Афганистане заявили о полном разгроме производства и торговли наркотиками

Пресс-секретарь правительства талибов (организация запрещена в России) Забиулла Моджахед заявил, что производство и нелегальный оборот наркотиков в Афганистане сведены к нулю. Его слова приводит Tolo news.

«Мы предотвращаем все виды контрабанды наркотиков. А их производство в Афганистане ликвидировано. Культивирование наркотиков и незаконный оборот практически сведены к нулю», — подчеркнул Моджахед.

По его словам, из этого следует, что проблема контрабанды наркотиков в стране, «если в прошлом и существовала», то теперь «естественным образом подходит к концу».

2 января 2025 года представитель отдела по борьбе с наркотиками Афганистана Абдул Рахман Касеми заявил, что не менее 10% населения страны являются наркоманами. Касеми отметил, что в стране действует программа лечения для наркозависимых, результаты которой воодушевляют — из 100 тыс. обратившихся за помощью за последний год смогли выздороветь около 95%.

Ранее делегации России и стран СНГ назвали угрозой поток наркотиков из Афганистана.