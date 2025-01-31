Администрация президента США Дональда Трампа не будет полностью останавливать передачу помощи Украине. Об этом газете «Известия» рассказал член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По его словам, США будут пытаться переложить финансирование Украины на европейские страны.

«То, что сейчас определенные сложности возникли на Украине, не означает, что будет полностью остановлена помощь, ну или то, что они называют помощью. Возможно, в значительной степени она будет перенесена на плечи европейцев — правда, как они это будут тянуть, тоже сложно представить», — сказал Дудчак.

При этом, по его мнению, американской стороне невыгодно оказывать поддержку украинским организациям, которые настраивают граждан против России. Поэтому помощь могут перенаправить на другие нужды, считает политолог.

Госсекретарь США Марко Рубио до этого заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину. По его словам, США финансируют «тупик, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий». Рубио также добавил, что у обеих сторон конфликта есть стимул его завершить.

Ранее госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине.