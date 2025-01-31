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Политолог: Россия выиграла «маленькую дипломатическую битву»

Политолог Казаков: Россия не будет прекращать огонь во время переговоров
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия выиграла «маленькую дипломатическую битву». Снято ключевое условие начала переговоров по Украине. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Александр Казаков.

«Вот в чем дело: я опасался, что главным дипломатическим мейнстримом в начале этого года станет вопрос прекращения огня как условия начала переговоров. Почему я этого опасался? Потому что в этом моменте мы бы испытывали давление со стороны не только наших противников, но и наших друзей», — пояснил Казаков.

Он добавил, что если бы оппоненты продолжили настаивать на прекращении огня, у Москвы могли бы возникнуть серьезные проблемы.

Как пишет The National Interest, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует быть реалистом в вопросе завершения конфликта с Россией.

Издание указывает, что у России гораздо больше материальных ресурсов и людей, в то время как на Украине их недостаточно. В связи с этим Зеленский должен отказаться от притязаний на Донбасс и заключить перемирие, говорится в тексте.

Ранее на Украине назвали условие поражения Запада в конфликте с Россией.

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