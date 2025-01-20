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В США уволились десятки сотрудников Госдепа

WP: десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за Трампа
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Joshua Roberts/Reuters

Десятки сотрудников Госдепартамента США 20 января подали в отставку по требованию помощников избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что увольнения призваны показать «решительный разрыв» команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

По данным WP, уволились заслуженные ветераны дипломатической службы, в том числе помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который занимал пост посла США на Украине в 2024 году, а также исполняющий обязанности замгоссекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Собеседник газеты из числа уволенных дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уйти в отставку не продиктовано личными мотивами нового президента.

В 12 часов по местному времени (20.00 мск), 20 января, Дональд Трамп принесет присягу в ходе своей инаугурации на пост президента США.

Ранее CNN узнал о планах Трампа провести переговоры с Путиным после инаугурации.

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