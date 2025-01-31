Сенатор Пушков: Германия уничтожает саму себя, принимая мигрантов

Немецкие власти на фоне проведения Берлином политики толерантности в отношении мигрантов занимаются уничтожением собственной страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Самоликвидация Германии (термин немецкого автора Тило Сарацина) продолжается», — подчеркнул он.

По словам сенатора, Германия уже потеряла чувство самосохранения на фоне обострения проблемы с нелегальными мигрантами в стране.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал «плохим знаком» для страны принятие в бундестаге резолюции по ужесточению миграционной политики.

26 января фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выразила намерение вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике.

Согласно резолюции, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.